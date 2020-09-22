Крупная находка: В Египте обнаружены сразу 27 саркофагов

Египетские археологи нашли сразу 27 саркофагов в древнем некрополе Саккара. По словам ученых, их не открывали с момента захоронения, сообщает телеканал «МИР 24».

Возраст захоронений — более 2,5 тысяч лет. Деревянные саркофаги в отличном состоянии, покрыты изящными рисунками и иероглифами. Синяя краска и охра хорошо сохранились в условиях пустыни. Находились они на глубине 11 метров под землей. Также ученые нашли красочно украшенные артефакты. Теперь археологам предстоит установить, кто захоронен в этих саркофагах.

Министерство туризма и древностей Египта сообщило, что работы в Саккаре будут продолжены. Сейчас правительство особенно поощряет новые открытия. Это может помочь возобновить турпоток в страну.

Саккара, расположенная в 30 км от Каира, 3000 лет назад активно использовалась для захоронений и была главным некрополем Мемфиса — столицы Древнего Египта.