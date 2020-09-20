Microsoft признала новые проблемы с Windows 10 

Microsoft признала, что некоторые из последний обновлений Windows 10 действительно имеют множество новых проблем. Например, обновление Windows 10 KB4571756 должно было внести улучшения безопасности, но вместо этого сломало поддержку Linux.

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Также Microsoft обнаружила в этом обновлении ошибку, которая выдаёт предупреждающие сообщения об удалении дополнительных функций.

Обновление Windows 10 KB4571756 вышло 8 сентября. После этого пользователи начали жаловаться, что апдейт сломал им меню «Пуск», а некоторым даже не позволил загружать рабочий стол. Отдельные пользователи и вовсе рассказали о синем экране смерти после установки патча.

Microsoft планирует исправить ошибки в следующем обновлении, которое должно выйти позже в этом месяце или в октябре.