Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса

Cбежавшая из Гонконга вирусолог рассказала, что, по ее мнению, коронавирус был создан в лабораториях Китая . Доклад с доказательствами она опубликовала несколько дней назад. Свою теорию ученые основывают на «трех линиях доказательств». Подробности — в статье.

В июле в интервью изданию El Mundo китайский вирусолог Янь Лимэн сообщила, что опубликует научный доклад, в котором будут представлены доказательства того, что она назвала «правдой о covid-19». Речь идет об искусственном происхождении коронавируса. В понедельник, 14 сентября, она опубликовала документ объемом 26 страниц.

В июле китайский вирусолог Янь Лимэн (Li-Meng Yan) дала эксклюзивное интервью изданию El Mundo. В ходе него она заявила, что опубликует научный доклад с доказательствами того, что она называет «правдой о сovid-19», а именно об искусственном происхождении нового коронавируса. С декабря им заразилось уже более 29 миллионов человек, а число жертв составило 930 тысяч.

Янь сбежала из Гонконга в апреле и уже несколько месяцев руководит группой китайских ученых, которые также были вынуждены покинуть родину. 14 сентября она опубликовала долгожданный доклад. Он включает 26 страниц и называется «Необычные характеристики генома SARS-CoV-2, указывающие на его разработку в лаборатории, а не на естественное развитие». В докладе вирусолог пытается привести доказательства того, что пандемия, которая началась в начале года и привела к значительному ущербу, — это результат разработки вируса в одной из тайных лабораторий Китая.

Под текстом доклада подписались еще трое ученых. Кроме того, он получил поддержку организации Rule of Law Society (Общество верховенства права), основанной китайским магнатом Го Веньгуем (Guo Wengui), который пять лет назад был вынужден бежать в США , поскольку в Китае ему предъявили обвинения в различных преступлениях, в том числе в коррупции и сексуальных домогательствах. Также поддержку оказал бывший Советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон (Stephen Bannon), который является ключевой фигурой движения крайне правых в США.

Опубликованные данные

Документ был опубликован 14 сентября в хранилище Zenodo, созданном семь лет назад в рамках программы OpenAIRE и управляемом Европейским Центром ядерных исследований (CERN) при поддержке Европейской комиссии . Его цель поощрять обмен научными достижениями и распространять их. «SARS-CoV-2 оказал разрушительное воздействие на все страны мира, а его происхождение до сих пор окутано мраком и вызывает споры. Хотя многие ученые согласились с теорией о естественном происхождении, существенной поддержки она не получила», — отмечается во вводной части документа. Также в докладе приводится критика исследований, опубликованных ведущими научными журналами, например, Nature.

«Согласно довольно часто цитируемой публикации в журнале Nature Medicine, возможно, SARS-CoV-2 появился в природе. Однако ученые со всего мира до сих пор спорят относительно этой статьи и ее основного вывода. Кроме того, заметно, что между авторами существовал конфликт интересов, следовательно возникают сомнения относительно достоверности статьи», — подчеркивается в докладе, авторы которого, похоже, также стремятся скрыть свои конфликты интересов.

Согласно исследованию Янь, недостаток информации о происхождении вируса объясняется цензурой, которой подвигаются научные публикации, и основным принципом, которого придерживаются при оценке публикаций. Речь о коллегиальном обзоре. По словам авторов доклада, такая практика позволяет понять, почему исследования, указывающие на искусственное происхождение вируса, еще не прошли проверку и были остановлены на этапе, предшествующем публикации. «Альтернативная теория о том, что вирус мог быть разработан в лаборатории, подвергается строжайшей цензуре в научных журналах, использующих механизм коллегиального обзора. Тем не менее SARS-CoV-2 обладает биологическими характеристиками, несвойственными природной зоонозной инфекции. Геномные, структурные и медицинские доказательства, а также научные исследования идут вразрез с теорией о естественном происхождении», — сказано в докладе.

Его основной вывод состоит в том, что новый коронавирус, появившийся в Ухане, — это «результат лабораторных исследований, в ходе которых за основу брали коронавирус летучих мышей ZC45 и/или ZXC21». Свою теорию ученые основывают на «трех линиях доказательств». Согласно первой, «геномная последовательность SARS-CoV-2 подозрительно похожа на последовательность коронавируса летучих мышей, открытого военными лабораториями Третьего военно-медицинского университета Чунцина и Института медицинских исследований Нанкина в Китае».

Вторая состоит в том, что рецептор-связывающий мотив (RBM) вируса, компонент играющий ключевую роль при попадании вируса в клетки хозяина, «подозрительно похож на мотив SARS-CoV, вызвавшего эпидемию в 2003 году». «Согласно геномным доказательствам, RBM вируса подвергался генетическим изменениям», — говорится в докладе.

Третья и последняя линия доказательств касается активации фурина в S-белке. Этот гликопротеин является ключом для попадания в клетки хозяина через так называемую дверь — ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2). «Это значительно повышает инфекционность вируса и способствует тканевому тропизму». «Другие природные коронавирусы, относящиеся к этому классу, вовсе не способны активировать фурин», — отмечается в докладе. Ученые рассматривают возможность того, что «это не результат природной эволюции, и такое свойство было добавлено в геном SARS-CoV-2 искусственным путем».

В документе также обрисовывается «синтетический процесс», через который прошел вирус во время предполагаемой разработки. «Мы приводим доказательства того, что такой коронавирус можно создать в лаборатории примерно за шесть месяцев», — подчеркивают ученые. Кроме того, они пообещали, что вскоре опубликуют вторую часть, которая будет посвящена «разоблачению лживой природы коронавируса летучих мышей (Bat-CoV-RaTG13)».