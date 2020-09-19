Искусственный интеллект посчитает участников демонстраций 

А также митингов, концертов, ярмарок и прочих массовых мероприятий.

Во многих странах, в том числе и в Германии , часто возникают разногласия по поводу того, сколько на самом деле людей участвовало в той или иной политической демонстрации. Организаторы подобных мероприятий, как правило, склонны завышать цифры, а их оппоненты, наоборот — занижать. Но теперь, похоже, эти спорам пришел конец.

Специалисты по фотограмметрии и анализу изображений из Германского центра авиации и космонавтики разработали обучаемый алгоритм, который способен посчитать количество людей на фото— или видеоизображении. И самое главное то, что для выполнения своей задачи алгоритм может использовать изображения совершенно различного качества и из различных источников. А кроме того, система распознает очертания и контуры людей, в том числе и в режиме реального времени, но при этом не определяет их личности, а только подсчитывает, соблюдая приватность.

«Мы уже испытали систему на одном из видео с YouTube, которое кто-то снял на смартфон во время демонстрации. Картинка была частично смазана, но алгоритм очень нетребователен в том, что касается качества исходного материала, — говорит один из авторов системы доктор Реза Бахманьяр. — Число участников, которое определили алгоритм, оказалось поразительно близко к данным полиции. Но у нас еще есть, конечно, определенная погрешность, и по мере доводки системы мы намерены ее существенно снизить».

По словам разработчиков, для алгоритма не играет совершенно никакой роли, меняется ли во время съемки освещенность, какова позиция камеры и ее угол обзора, а также качество картинки — системе удается даже при очень динамических параметрах съемки выдавать достаточно точные оценки, и при этом результат раз от раза улучшается.

В Германском центре авиации и космонавтики уверены, что использование созданной ими системы повысит безопасность во время проведения массовых мероприятий, и особенно — в условиях пандемии, когда число участников является важным параметром при оценке риска распространения инфекции.