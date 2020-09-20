Найден способ убивать коронавирус без вреда для людей

Проведенное учеными Университета Хиросимы исследование показало, что использование ультрафиолетового света с длиной волны 222 Нм, эффективно убивает вызывающий COVID-19 вирус SARS-CoV-2.

Эксперимент показал, что 99,7% вирусной культуры SARS-CoV-2 было убито после 30-секундного воздействия УФ-облучения при 0,1 мВт/см2. Исследование опубликовано в журнале American Journal of Infection Control.

Длина волны 222 Нм не может проникнуть через внешний слой человеческого глаза и кожи, поэтому он не причинит вреда живым клеткам под ним. Это делает его более безопасной, но не менее мощной альтернативой более разрушительным УФ-бактерицидным лампам с длиной волны 254 Нм, все чаще используемым при дезинфекции медицинских учреждений.

Поскольку такие лампы вредят открытым тканям человека, его можно использовать только для дезинфекции пустых помещений. Но ультрафиолетовый свет с длиной волны 222 Нм может быть перспективной системой дезинфекции для общественных пространств, включая больницы.

Однако исследователи предлагают провести дальнейшую оценку безопасности и эффективности облучения при уничтожении вирусов SARS-CoV-2 на реальных поверхностях, поскольку их исследование изучало только его эффективность in vitro («в пробирке», вне живого организма — прим.ред.).

Исследование Far-UVC является одним из четырех исследований COVID-19, проведенных учеными Университета Хиросимы, которые получили финансирование от Японского агентства медицинских исследований и разработок.

Ранее ученые из немецкого Технологического института Карлсруэ заявили, что ультрафиолет повреждает ДНК на большем расстоянии, чем предполагалось ранее. Серия экспериментов доказала это.