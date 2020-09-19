Обнаружен потерянный в XVII веке датский боевой корабль 

Обломки корабля были найдены на глубине в три метра у южного побережья Дании во время подготовительных работ по строительству Фемарнбельтского туннеля.

Археологи практически уверены, что найденные обломки принадлежат датскому боевому кораблю четвертого ранга «Дельменхорст», потерянному в самом конце большого сражения с объединенным шведско-голланадским флотом у острова Фемарн 13 октября 1644 года.

Когда уже было ясно, что битва уже проиграна, «Дельменхорст» сел на мель вблизи бухты Редбю, и датчане надеялись защитить корабль с помощью береговых батарей. Однако шведы поступили нестандартно — они подожгли один из своих кораблей и направили его в «Дельменхорст», в результате чего тот тоже загорелся и затонул.

У Фемарна датский флот потерпел сокрушительное поражение — из семнадцати его боевых кораблей благополучно вернуться в Копенгаген смогли только два. Остальные либо затонули, либо сели на мель. И это сражение стало началом заката Дании как доминирующей в Скандинавии державы.

Что же касается «Дельменхорста», то он достаточно уникален — это один из первых кораблей, сделанных по заранее подготовленному проекту. Однако поднимать его обломки археологи не намерены, поскольку они сильно обгорели, их оставят на месте обнаружения в качестве элемента нового прибрежного парка.