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Российский летчик-космонавт оценил теорию о плоской Земле 

Мир24 53 минуты назад
Российский космонавт оценил теорию о плоской Земле
Фото: РИА Новости
Теория о плоской Земле не имеет под собой никаких оснований, заявил летчик-космонавт, герой РФ Михаил Корниенко. Согласно распространенному мнению, наша планета имеет форму диска и находится под небесным куполом, сообщает «Вечерняя Москва».
Корниенко отметил, что провел в космосе в общей сложности 516 суток, но так и не видел слонов и черепаху, поддерживающих диск.

«Однажды, правда, заметил, как из-за края земного диска высунулся хобот», — добавил он.

По словам космонавта, с орбиты можно хорошо оценить радиус Земли. Хорошо просматриваются очертания континентов, знакомые по картам и глобусам: «рог» на конце Африки (Сомали), итальянский «сапог», «арка» Кипра.
Людей, которые поддерживают теорию плоской Земли, Михаил Корниенко назвал «безумными». Между тем, по данным опросов, этой точки зрения придерживаются несколько миллионов человек во всем мире.
Ранее астрономы доказали, что наша Земля действительно могла обладать плоской формой. Но это было миллиарды лет тому назад.
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Наука и техника , Наука , Михаил Корниенко
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