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Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по «Спутнику V» 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Lancet озвучил ответ российских ученых по «Спутнику V»
Фото: РИА Новости
Научный журнал Lancet опубликовал обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине "Спутник V", и ответ российских специалистов коллегам, сообщила РИА Новости представитель издания.

"Lancet опубликовал переписку по данному исследованию (по публикации о "Спутник V" — ред.). Оба текста доступны на нашем сайте", — сказала собеседница агентства.

В письме, подписанном несколькими иностранными учеными, содержится призыв к российским коллегам опубликовать дополнительную информацию по вакцине.

"Хотя результаты исследования выглядят потенциально значимыми, у нас есть несколько опасений, которые, из-за ускоренного распространения вакцины среди населения, мы описали в открытом письме, подписанном нами и несколькими нашими коллегами, разделяющими наши озабоченности", — говорится в письме.

Российские ученые по пунктам ответили на вопросы коллег, перечисленные в открытом письме и в письме в Lancet. Они коснулись вопроса сходства данных, полученных в различных экспериментах, и показавшейся иностранцам подозрительной разницы между результатами по титру антител между участниками экспериментов.

"Мы бы хотели подчеркнуть, что все представленные сведения были получены в результате экспериментов и тщательно перепроверены", — подчеркивают российские специалисты.

Ранее заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов заявил РИА Новости, что данные, полученные в ходе исследований вакцины "Спутник V", прошли тщательную экспертизу рецензентов журнала Lancet, перед публикацией были даны ответы на все интересующие вопросы.
В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине. Представитель Lancet сообщила тогда РИА Новости, что редакция журнала предложила российским ученым ответить на вопросы иностранных коллег.
Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Наука и техника , Наука , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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