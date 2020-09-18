Lancet озвучил ответ российских ученых по «Спутнику V»

Научный журнал Lancet опубликовал обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине "Спутник V", и ответ российских специалистов коллегам, сообщила РИА Новости представитель издания.

"Lancet опубликовал переписку по данному исследованию (по публикации о "Спутник V" — ред.). Оба текста доступны на нашем сайте", — сказала собеседница агентства.

В письме, подписанном несколькими иностранными учеными, содержится призыв к российским коллегам опубликовать дополнительную информацию по вакцине.

"Хотя результаты исследования выглядят потенциально значимыми, у нас есть несколько опасений, которые, из-за ускоренного распространения вакцины среди населения, мы описали в открытом письме, подписанном нами и несколькими нашими коллегами, разделяющими наши озабоченности", — говорится в письме.

Российские ученые по пунктам ответили на вопросы коллег, перечисленные в открытом письме и в письме в Lancet. Они коснулись вопроса сходства данных, полученных в различных экспериментах, и показавшейся иностранцам подозрительной разницы между результатами по титру антител между участниками экспериментов.

"Мы бы хотели подчеркнуть, что все представленные сведения были получены в результате экспериментов и тщательно перепроверены", — подчеркивают российские специалисты.

Ранее заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов заявил РИА Новости, что данные, полученные в ходе исследований вакцины "Спутник V", прошли тщательную экспертизу рецензентов журнала Lancet, перед публикацией были даны ответы на все интересующие вопросы.

В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине. Представитель Lancet сообщила тогда РИА Новости, что редакция журнала предложила российским ученым ответить на вопросы иностранных коллег.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.