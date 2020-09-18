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Ученые нашли способ снизить риск заражения COVID-19 

Парламентская газета 10 минут назад
Китайские ученые из Наньчанского университета в результате исследования пришли к выводу, что ношение очков снижает риск заражения коронавирусом нового типа, пишет газета «Известия».
По их подсчетам, люди, которые носят очки, в 5,4 реже заболевают COVID-19. Специалисты объясняют это тем, что очки не дают людям трогать глаза руками, в этой связи снижается риск занесения инфекции через слизистую.
Недавно было установлено, что в глазах есть рецептор ACE-2, через связь с которым коронавирус SARS-COV-2 проникает в организм. Это объясняет, почему примерно у 12% пациентов наблюдается покраснение или отек глаз.
Ученые призвали не только чаще мыть руки, но и уделять больше внимания защите глаз.
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Наука и техника , Видео , газета "Известия"
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