Ученые нашли способ снизить риск заражения COVID-19 

Китайские ученые из Наньчанского университета в результате исследования пришли к выводу, что ношение очков снижает риск заражения коронавирусом нового типа, пишет газета «Известия».

По их подсчетам, люди, которые носят очки, в 5,4 реже заболевают COVID-19. Специалисты объясняют это тем, что очки не дают людям трогать глаза руками, в этой связи снижается риск занесения инфекции через слизистую.

Недавно было установлено, что в глазах есть рецептор ACE-2, через связь с которым коронавирус SARS-COV-2 проникает в организм. Это объясняет, почему примерно у 12% пациентов наблюдается покраснение или отек глаз.

Ученые призвали не только чаще мыть руки, но и уделять больше внимания защите глаз.