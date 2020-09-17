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Человечество потеряло десятки лет жизни из-за коронавируса 

Вероника Полынина 27 минут назад
Раскрыта страшная потеря человечества из-за COVID-19
Фото: Reuters
Американские ученые подсчитали средние потерянные годы жизни людей, умерших от COVID-19. Исследование опубликовано на портале MedRxiv.
В период с марта по май 2020 года коронавирус стал основной причиной смерти жителей США, опередив ишемическую болезнь сердца. Ученые подсчитали количество потерянных лет из-за COVID-19 и сравнили его с количеством потерянных лет из-за других основных причин смерти в США в период с марта по май этого года.
Потерянные годы жизни представляют собой разницу между ожидаемой продолжительностью жизни человека и его возрастом на момент смерти.
С марта по май в США от COVID-19 умерло на 35 человек больше, чем от ишемической болезни сердца. При этом количество потерянных лет жизни от ишемической болезни сердца было на 1,5% больше, чем от COVID-19. Среднее количество потерянных лет жизни составило 10,8 для коронавируса и 12,4 года при ишемической болезни сердца.
По прогнозам ученых, в сентябре коронавирус может обогнать ишемическую болезнь сердца как ведущую причину смертей и потерянных лет жизни в США.
Аналогичное исследование провели в Великобритании — там результаты показали 14 потерянных лет для мужчин и 12 для женщин.
По оценкам российских ученых, в нашей стране коронавирус сокращает жизнь людей примерно на 5–10 лет, пишут «Известия».
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Наука и техника , газета "Известия"
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