Раскрыта страшная потеря человечества из-за COVID-19

Американские ученые подсчитали средние потерянные годы жизни людей, умерших от COVID-19. Исследование опубликовано на портале MedRxiv

В период с марта по май 2020 года коронавирус стал основной причиной смерти жителей США, опередив ишемическую болезнь сердца. Ученые подсчитали количество потерянных лет из-за COVID-19 и сравнили его с количеством потерянных лет из-за других основных причин смерти в США в период с марта по май этого года.

Потерянные годы жизни представляют собой разницу между ожидаемой продолжительностью жизни человека и его возрастом на момент смерти.

С марта по май в США от COVID-19 умерло на 35 человек больше, чем от ишемической болезни сердца. При этом количество потерянных лет жизни от ишемической болезни сердца было на 1,5% больше, чем от COVID-19. Среднее количество потерянных лет жизни составило 10,8 для коронавируса и 12,4 года при ишемической болезни сердца.

По прогнозам ученых, в сентябре коронавирус может обогнать ишемическую болезнь сердца как ведущую причину смертей и потерянных лет жизни в США.

Аналогичное исследование провели в Великобритании — там результаты показали 14 потерянных лет для мужчин и 12 для женщин.