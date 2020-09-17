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Мобильные сети заподозрили в смерти насекомых 

Популярная механика 1 час назад
Мобильные сети заподозрили в смерти насекомых
Фото: ykaiavu / Pixabay
Проведенное немецким биологом метаисследование показало, что создаваемое беспроводными сетями излучение может оказывать серьезное негативное воздействие на насекомых.
Исследование, проведенное биологом Алайном Тиллем по поручению немецкого Союза защиты природы и нескольких других организаций, базировалось на 190 научных публикациях, связанных с темой насекомых и электромагнитного излучения.
Проанализировав все эти работы, автор приходит к выводу, что электромагнитное излучение, производимое, в первую очередь, мобильными и wifi-сетями может быть одной из основных причин повышенной смертности насекомых в Европе — наравне с инсектицидами и уничтожением среды обитания.
По словам ученого, электромагнитное излучение вызывает открытие кальциевых каналов клеток организма, и таким образом возрастает высвобождение ионов кальция. Кальций является важным трансмиттером и способен вызвать цепную биохимическую реакцию, которая у насекомых может привести к окислительному воздействию на клетки, в результате чего снижается их способность к ориентации, а также репродуктивная функция. Кроме того, электромагнитное излучение сбивает у насекомых суточные ритмы и вызывает ложную активацию иммунной системы.
Как отмечает Алайн Тилль, 60 из 100 проанализированных им исследований, которые являются достаточно серьезными, доказывают на основе лабораторных и полевых опытов негативное воздействие излучения на пчел, ос и мух.

«Метаисследование показало, что при выяснении причин вымирания насекомых мы должны смотреть во все стороны, — говорит глава отделения Союза защиты природы в Баден-Вюртемберге Йоханнес Энсле. — Воздействие мобильных сетей на окружающую среду часто недооценивается, и эта тема для многих из нас неудобна — она глубоко затрагивает наши повседневные привычки, а кроме того, за мобильной техникой стоят влиятельные экономические интересы».

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