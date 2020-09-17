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Телескоп Hubble увидел уникальный белый шторм на Юпитере 

ТАСС 1 час назад
Hubble увидел уникальный белый шторм на Юпитере
Фото: Instagram
Ученые с помощью космического телескопа Hubble сделали снимок уникального белого шторма на Юпитере, начавшегося 18 августа, изображение опубликовано на официальном сайте телескопа.
В сообщении отмечается, что изображение было получено 25 августа 2020 года, когда планета находилась на расстоянии в 653 млн км от Земли. При этом в кадре слева от планеты-гиганта виден один из ее спутников — Европа.

"Уникальная и захватывающая деталь нового снимка Hubble — яркий, белый и растянутый шторм в северных широтах, движущийся со скоростью 560 км в час", — говорится в сообщении.

Юпитер — крупнейшая планета Солнечной системы, классифицируется как газовый гигант. Известно о 79 спутниках Юпитера, среди которых самые крупные Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.
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