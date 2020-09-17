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SpaceX отменила намеченный на 17 сентября запуск новой группировки спутников Starlink 

ТАСС и ещё 2 48 минут назад
SpaceX отменила запуск новой группировки Starlink
Фото: Reuters
Американская компания SpaceX отменила запланированный на четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter компании.

"Сегодняшний запуск Starlink не состоится из-за [возможных] проблем при возвращении [на Землю первой ступени ракеты и головного обтекателя]", — указывается в заявлении SpaceX.

В компании подчеркнули, что сама ракета-носитель и спутники "в порядке". Следующее окно старта откроется в пятницу в 13:57 по времени Восточного побережья США (20:57 мск).
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступом в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд
В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink. Последняя, 12-я партия спутников была запущена 3 сентября.
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Наука и техника , Технологии , SpaceX
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