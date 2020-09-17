В сибирских кратерах увидели опасность

Возникновение сибирских кратеров вызвано скоплениями метана, которые образовались в карманах тающей вечной мерзлоты. К такому выводу пришла команда ученых из Российской академии наук . Во время исследования они обнаружили более 7 тыс. вздутий почвы. Еще в 2016 году ученые сообщали только о 15 таких буграх.

Появление одного из кратеров наблюдал оленевод с полуострова Ямал в 2017 году. Он сообщил о громком взрыве и поднимающемся из земли дыме. Позже на этом месте обнаружили кратер глубиной почти 20 м. Он был окружен кусками льда и почвы. Ученые объясняют, что из-за глобального потепления вечная мерзлота тает, ослабевает и газ вырывается наружу, в результате взрыва образуется воронка.

В подземных карманах концентрация метана в тысячу раз выше, чем в окружающей среде. Когда газовый пузырь взрывается, это представляет опасность не только для находящихся рядом людей, но и для экологии планеты, пишет Forbes. Подземные газы выбрасываются в земную атмосферу. Ученые опасаются, что этот процесс может сам себя усиливать. Из-за глобального потепления вечная мерзлота будет высвобождать все больше газов, что усилит и парниковый эффект в атмосфере планеты.

Ранее Plus-one.ru рассказывал, что риск аномальной жары в Сибири вырос в 600 раз из-за климатического кризиса. Ученые отмечают, что летом 2020 года температура в Сибири была в среднем на 5°С выше средней нормы 1981-2010 годов.