Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Forbes: Из-за сибирских кратеров может резко ускориться глобальное потепление 

+1 27 минут назад
В сибирских кратерах увидели опасность
Фото: +1
Возникновение сибирских кратеров вызвано скоплениями метана, которые образовались в карманах тающей вечной мерзлоты. К такому выводу пришла команда ученых из Российской академии наук. Во время исследования они обнаружили более 7 тыс. вздутий почвы. Еще в 2016 году ученые сообщали только о 15 таких буграх.
Появление одного из кратеров наблюдал оленевод с полуострова Ямал в 2017 году. Он сообщил о громком взрыве и поднимающемся из земли дыме. Позже на этом месте обнаружили кратер глубиной почти 20 м. Он был окружен кусками льда и почвы. Ученые объясняют, что из-за глобального потепления вечная мерзлота тает, ослабевает и газ вырывается наружу, в результате взрыва образуется воронка.
В подземных карманах концентрация метана в тысячу раз выше, чем в окружающей среде. Когда газовый пузырь взрывается, это представляет опасность не только для находящихся рядом людей, но и для экологии планеты, пишет Forbes. Подземные газы выбрасываются в земную атмосферу. Ученые опасаются, что этот процесс может сам себя усиливать. Из-за глобального потепления вечная мерзлота будет высвобождать все больше газов, что усилит и парниковый эффект в атмосфере планеты.
Ранее Plus-one.ru рассказывал, что риск аномальной жары в Сибири вырос в 600 раз из-за климатического кризиса. Ученые отмечают, что летом 2020 года температура в Сибири была в среднем на 5°С выше средней нормы 1981-2010 годов.
Видео дня. Тарзан признался в измене Наташе Королевой
+1: последние новости
«Ледник судного дня» стремительно исчезает в Антарктиде «Ледник судного дня» стремительно исчезает в Антарктиде Молекулу, которая может спасти человечество от COVID-19, нашли в США Молекулу, которая может спасти человечество от COVID-19, нашли в США Голландцы изобрели грибной гроб Голландцы изобрели грибной гроб
Комментарии
Наука и техника , Наука , РАН , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Второй шахтер найден погибшим»
«Второй шахтер найден погибшим»
Вдова и дочь Баталова остались без наследства
Вдова и дочь Баталова остались без наследства
США хотят установить на Луне свои правила
США хотят установить на Луне свои правила
Москва и Анкара близки к соглашению по Ливии
Москва и Анкара близки к соглашению по Ливии
Видео
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
00:13
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
В мире Происшествия
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
00:29
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
00:30
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
00:22
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
В мире
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
00:12
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
Наука и техника
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
00:53
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
01:44
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
Армия
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
01:39
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
Происшествия
Новый премьер-министр Японии попал на видео
01:18
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Политика
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
02:20
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение