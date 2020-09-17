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Производительность нового iPhone 12 разочаровала 

Ferra.ru 1 час назад
Производительность нового iPhone 12 разочаровала
Фото: Ferra.ru
Инсайдер Ice Universe поделился в Twitter результатами тестов iPhone 12 Pro Max в бенчмарке AnTuTu. Сам блогер признал их разочаровывающими.
Новый iPhone будет работать на процессоре Apple A14. На удивление, результаты чипсета в AnTuTu оказались более низким, чем даже у процессора Snapdragon 865+. Насколько будет отставать чип Apple от своего главного конкурента Snapdragon 875, даже сложно предсказать.
По сравнению с предшественником iPhone 11 Pro Max грядущий iPhone 12 Pro Max оказался на 16% быстрее по CPU и лишь на 4% быстрее по GPU. Скорость памяти увеличилась на 22%, но, в целом, прирост производительности всё равно получился незначительным.
Анонс новых iPhone 12 ожидается в октябре.
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