«Ледник судного дня» стремительно исчезает в Антарктиде 

Климатологи сообщили о резком ускорении таяния одного из крупнейших ледников Антарктиды Твэйтс, расположенного в западной части континента. Как пишет Science Alert, массив льда, размером с Великобританию , начал сокращаться почти на 800 метров в год.

Еще в 1980-е годы скорость таяния составляла порядка 130 метров и 40 млрд тонн льда, против 252 млрд в 2020 году.

По оценкам специалистов, в случае сохранения темпов таяния, ледник полностью исчезнет через 600 лет. «Однако в случае ускорения, весьма вероятного в условиях изменения климата и глобального потепления, это может произойти уже через 200 лет», — подчеркнули исследователи.

Полное исчезновение ледника приведет к повышению уровня мирового океана на 0.5 метра. Однако главная проблема кроется в другом — Твэйтс является буферным ледником, который защищает от теплых течений соседние ледяные массы Антарктики, таяние которых окажет значительно большее влияние на океан. Именно поэтому, Твэйтс называют «ледником судного дня»

Исчезновение ледника Пайн-Айленда и других соседей, который на данный момент защищают массивы Твэйтса, поднимет уровень моря более чем на три метра, что приведет к затоплению таких городов, как Нью-Йорк, Майами, Амстердам и других прибрежных территорий.