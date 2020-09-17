Профессор назвал группу, кого не защищают маски

Лицевые маски гораздо хуже защищают от инфицирования COVID-19 женщин и азиатов, сообщает швейцарская Le Matin. Профессор Бритта фон Унгерн-Штернберг из австралийского университета (University of Western Australia) в своем исследовании, проведенном еще до начала пандемии, пришла к выводу, что эффективность медицинских масок зависит от овала лица.

Защита надежна, когда маска плотно прилегает к лицу, а ее фильтрующая способность имеет второстепенное значение.

Медицинские маски оказались эффективны для 95% мужчин и только для 85% женщин. Кроме того, маски хорошо подходили для 90% кавказцев и 84% азиатов. Для азиатских женщин уровень эффективности оказался еще ниже — 60%.

Это особенно важно, учитывая, что женщины составляют повсюду две трети медицинского персонала.