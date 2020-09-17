Космонавт поспорил со сторонниками теории плоской Земли

Темой обсуждения стали снимки из космоса, которые россиянин размещает в соцсетях.

Российский космонавт Иван Вагнер , в настоящее время находящийся на МКС, поспорил со сторонниками теории плоской Земли.

Те, в свою очередь, утверждают, что многочисленные снимки, которые Вагнер делает из космоса и размещает в социальных сетях, слишком подробные, а объекты на них — слишком крупные. Из этого делается вывод, что фотографии сняты якобы не с орбиты, вероятно, с борта самолета.

«"Плоскоземляне" пытаются поставить под сомнение, что они сделаны из космоса», — указал он в своем Twitter.

В ответ на комментарии «теоретиков» космонавт напомнил, что фотографирует с помощью очень большого объектива с фокусным расстоянием в 1600 миллиметров, о чем он упоминал еще в начале полета.