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Космонавт Иван Вагнер поспорил со сторонниками теории плоской Земли 

ТК «Звезда» 14 минут назад
Космонавт поспорил со сторонниками теории плоской Земли
Фото: pixabay.com
Темой обсуждения стали снимки из космоса, которые россиянин размещает в соцсетях.
Российский космонавт Иван Вагнер, в настоящее время находящийся на МКС, поспорил со сторонниками теории плоской Земли.
Те, в свою очередь, утверждают, что многочисленные снимки, которые Вагнер делает из космоса и размещает в социальных сетях, слишком подробные, а объекты на них — слишком крупные. Из этого делается вывод, что фотографии сняты якобы не с орбиты, вероятно, с борта самолета.

«"Плоскоземляне" пытаются поставить под сомнение, что они сделаны из космоса», — указал он в своем Twitter.

В ответ на комментарии «теоретиков» космонавт напомнил, что фотографирует с помощью очень большого объектива с фокусным расстоянием в 1600 миллиметров, о чем он упоминал еще в начале полета.
На Международной космической станции Вагнер находится с апреля. Кроме него в состав экспедиции также входят россиянин Анатолий Иванишин и американец Кристофер Кэссиди.
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Комментарии 1
Наука и техника , Анатолий Иванишин , Иван Вагнер , Кристофер Кэссиди
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