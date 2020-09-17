Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Роскосмос» поразмышлял о базе на спутнике Юпитера 

Lenta.ru и ещё 4 35 минут назад
«Роскосмос» поразмышлял о базе на спутнике Юпитера
Фото: NASA
Государственная корпорация «Роскосмос» поразмышляла о перспективе основать обитаемую базу на естественном спутнике Юпитера Каллисто. О планах рассказал исполнительный директор корпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко, передает ТАСС.
В корпорации считают Каллисто одним из наиболее привлекательных мест для обитаемой базы наряду с Луной и Марсом. Он подчеркнул, что это третье место в Солнечной системе с такой перспективой.
В частности, допустить возможность построения базы позволяет большое количество водяного льда на спутнике Юпитера, под которым скрывается незамерзающий океан. Также на Каллисто была зафиксирована сейсмическая активность. Это указывает на наличие у спутника горячего центрального ядра, пояснил Блошенко.
Видео дня. Тарзан признался в измене Наташе Королевой
Последние новости
В России появился новый инструмент для помощи гражданам В России появился новый инструмент для помощи гражданам Опубликована вторая предсмертная записка Тесака Опубликована вторая предсмертная записка Тесака Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО
Наука и техника , Технологии , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кернеса готовятся транспортировать в Шарите
Кернеса готовятся транспортировать в Шарите
Названы доходы Воли и Харламова
Названы доходы Воли и Харламова
Навальный сделал заявление
Навальный сделал заявление
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
Видео
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
01:44
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
Армия
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
01:39
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
Происшествия
Новый премьер-министр Японии попал на видео
01:18
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Политика
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
02:20
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
В мире
Появилось видео с подробностями смерти «Тесака»
04:47
Появилось видео с подробностями смерти «Тесака»
Происшествия
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
00:09
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
Новости Москвы
Генсек ООН сделал тревожное заявление
02:05
Генсек ООН сделал тревожное заявление
В мире Другое
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
00:45
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
Политика
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
04:51
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
Шоу-бизнес
Лукашенко наказал предавших его дипломатов
04:02
Лукашенко наказал предавших его дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение