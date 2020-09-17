«Роскосмос» поразмышлял о базе на спутнике Юпитера 

Государственная корпорация «Роскосмос» поразмышляла о перспективе основать обитаемую базу на естественном спутнике Юпитера Каллисто. О планах рассказал исполнительный директор корпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко, передает ТАСС.

В корпорации считают Каллисто одним из наиболее привлекательных мест для обитаемой базы наряду с Луной и Марсом. Он подчеркнул, что это третье место в Солнечной системе с такой перспективой.

В частности, допустить возможность построения базы позволяет большое количество водяного льда на спутнике Юпитера, под которым скрывается незамерзающий океан. Также на Каллисто была зафиксирована сейсмическая активность. Это указывает на наличие у спутника горячего центрального ядра, пояснил Блошенко.