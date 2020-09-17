Из-за чего мог сорваться полет «Союз-Аполлона»?

Проблема с сердцем у космонавта Алексея Леонова чуть не привела к досрочному прекращению первого в истории совместного космического полёта советского и американского кораблей в 1975 году, рассказал дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев

Совместный полет советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлона" состоялся 45 лет назад — в июле 1975 года. В советский экипаж входили Леонов и Валерий Кубасов, в американский — Томас Стаффорд , Вэнс Бранд и Дональд Слейтон. Во время полёта корабли дважды состыковались и экипажи побывали друг у друга. Елисеев был руководителем полёта "Союз-Аполлон" с советской стороны.

"Были медицинские осложнения. Были осложнения с сердцем у Алексея Архиповича Леонова, и из-за этого обсуждался вопрос о досрочной посадке (корабля), но потом выправилась ситуация", — сказал Елисеев в видео, опубликованном в YouTube-канале Московского музея космонавтики.

Ранее об этом не было известно широкой публике.

"Американцы тоже имели медицинскую проблему — при посадке у них выхлопные газы двигателей попали внутрь спускаемого аппарата, они отравились этими газами и тоже после этого попадали на лечение", — добавил он.

Космонавт также рассказал о других более известных нештатных ситуациях исторического полёта. Так, космонавты отремонтировали систему цветного телевидения в "Союзе", а астронавты решили проблемы со стыковочным узлом на "Аполлоне".

"При второй стыковке, когда российский стыковочный агрегат был активным, американцы для чего-то включили на своём корабле двигатели, которые создавали изгибающий момент, опасный для нашего стыковочного узла, но узел выдержал, и потом астронавты объяснили, что это было сделано по ошибке", — отметил Елисеев.

Елисеев совершил три космических полёта и один выход в открытый космос.