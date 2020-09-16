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Глава НАСА сравнил добычу ископаемых на Луне с ловлей тунца 

РИА Новости и ещё 1 55 минут назад
Добычу ископаемых на Луне сравнили с ловлей тунца
Фото: РИА Новости
Глава НАСА Джим Брайденстайн сравнил добычу ископаемых на Луне с ловлей тунца, по оценке США это легально и полностью соответствует Договору о космосе 1967 года.

"Океан никому не принадлежит, но если вы прилагаете усилия и капитал для того, чтобы добыть в нем тунца, знаете, тунец — он ваш, если вы прилагаете усилия для добычи энергоресурсов в океане, они ваши, это становится вашей собственностью, вы получаете право на ресурсы, которые вы извлекаете, хотя вы не можете претендовать на обладание океаном и нарушать его суверенитет. Те же принципы должны быть применительно к Луне, Договор о космосе отдельно оговаривает, что вы не можете объявлять Луну или другое космическое тело своей национальной собственностью, но добыча ресурсов не означает, что Луна принадлежит США", — сказал Брайденстайн в ходе видеоконференции вашингтонского Центра международных и стратегических исследований.

Ранее в сентябре НАСА заявило о намерении покупать лунный грунт у частных компаний, которые готовы обеспечить их добычу и затем передать право обладания НАСА. Ведомство сообщило, что надеется на то, что такие совместные проекты будут реализованы до 2024 года, стоимость возможных контрактов между НАСА и частными подрядчиками не называлась.
Как отметил Брайденстайн, действия США "100% соответствуют Договору о космосе". Он также напомнил, что в 2015 году конгресс США одобрил, а президент Барак Обама подписал закон, который оговаривает оказание властями США содействия коммерческому исследованию и коммерческой добыче космических ресурсов гражданами США и продвигать право граждан США на коммерческое исследование и использование космических ресурсов в соответствии с международными обязательствами США.
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Комментарии
Наука и техника , Барак Обама , NASA , США
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