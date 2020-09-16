Ученые выделили новое крупное массовое вымирание

Международная команда ученых показала, что 233 миллиона лет назад на Земле произошло крупное массовое вымирание, которое положило начало эпохе динозавров. Оно было спровоцировано извержениями вулканов в современной Канаде . Свои выводы исследователи изложили в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

«На данный момент палеонтологи идентифицировали пять массовых вымираний за последние 500 миллионов лет. Каждое из них оказало глубокое влияние на эволюцию жизни на Земле. Мы выявили еще одно массовое вымирание, которое сыграло важную роль в обновлении жизни на суше и в океанах, положив начало современной экосистемы», — рассказал один из исследователей, сотрудник Китайского университета наук о Земле в Ухане Якопо Даль Корсо.

Раз в несколько десятков миллионов лет живая природа Земли испытывает мощные катаклизмы, называемые массовыми вымираниями. Последнее такое произошло 65 миллионов лет назад, и в результате него с лица планеты исчезли динозавры. Подобные события крайне разрушительны и благодаря этому относительно легко фиксируются, поэтому сегодня исследователи не часто открывают новые массовые вымирания. Однако международному коллективу ученых удалось выделить новое массовое вымирание. Оно произошло 233 миллиона лет назад во время так называемого карнийского плювиального события.

Причиной вымирания, по-видимому, стали массивные извержения вулканов на западе современной Канады. Из них излились огромные объемы вулканического базальта, образовавшие большую часть западного побережья Северной Америки. Пик извержений, по словам ученых, пришелся на карнийский век (237-227 миллионов лет назад). Они были настолько мощными, что в атмосферу попало огромное количество парниковых газов, например, CO2. Из-за этого началось масштабное глобальное потепление и значительно увеличилось количество осадков. Этот период повышенной влажности продолжался около миллиона лет. Резкое изменение климата привело к серьезному сокращению биоразнообразия в воде и на суше. Однако вскоре на место вымерших животных и растений пришли новые, среди которых некоторые из первых черепах, крокодилов, ящериц и млекопитающих. В океане появились современные коралловые рифы и группы планктона. Кроме того, вымирание старых видов позволило динозаврам занять господствующее положение на планете.