На орбите белого карлика впервые обнаружена планета

Астрономы сообщили об открытии первой в истории планеты, которая вращается вокруг белого карлика. Она получила название WD 1856 b, ученым удалось выяснить, что эта планета размером примерно с Юпитер, а ее орбитальный период составляет всего лишь около 34 часов. Работа ученых опубликована в журнале Nature.

Белые карлики образуются в процессе эволюции звезд, таких как наше Солнце. После того, как звезды превращаются в красных гигантов и затем сбрасывают свои оболочки, от них остается плотное остывающее ядро, лишенное источников термоядерной энергии. Белые карлики часто не превышают по размеру Землю, астрономы были крайне удивлены, обнаружив планету, сильно превышающую по размеру то, что осталось от ее звезды, и каким-то образом избежавшую разрушения.

«Планета размером примерно с Юпитер, но имеет очень короткий орбитальный период — год на этой планете составляет всего 1,4 дня, — рассказал один из авторов работы, доцент Канзасского университета Ян Кроссфилд. — Это первое свидетельство того, что у белых карликов могут быть планеты. Есть ученые, которые целенаправленно пытаются найти подобные планеты, потому что они могут быть потенциально пригодными для жизни. Теперь мы, по крайней мере, знаем, что некоторые планеты могут пережить превращение звезды в красного гиганта. Это мотивирует нас продолжать поиски еще меньших планет вокруг белых карликов».