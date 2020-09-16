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Впервые обнаружена вращающаяся вокруг белого карлика планета 

Индикатор и ещё 6 16 сентября 2020
На орбите белого карлика впервые обнаружена планета
Фото: David A. Aguilar/CfA
Астрономы сообщили об открытии первой в истории планеты, которая вращается вокруг белого карлика. Она получила название WD 1856 b, ученым удалось выяснить, что эта планета размером примерно с Юпитер, а ее орбитальный период составляет всего лишь около 34 часов. Работа ученых опубликована в журнале Nature.
Белые карлики образуются в процессе эволюции звезд, таких как наше Солнце. После того, как звезды превращаются в красных гигантов и затем сбрасывают свои оболочки, от них остается плотное остывающее ядро, лишенное источников термоядерной энергии. Белые карлики часто не превышают по размеру Землю, астрономы были крайне удивлены, обнаружив планету, сильно превышающую по размеру то, что осталось от ее звезды, и каким-то образом избежавшую разрушения.

«Планета размером примерно с Юпитер, но имеет очень короткий орбитальный период — год на этой планете составляет всего 1,4 дня, — рассказал один из авторов работы, доцент Канзасского университета Ян Кроссфилд. — Это первое свидетельство того, что у белых карликов могут быть планеты. Есть ученые, которые целенаправленно пытаются найти подобные планеты, потому что они могут быть потенциально пригодными для жизни. Теперь мы, по крайней мере, знаем, что некоторые планеты могут пережить превращение звезды в красного гиганта. Это мотивирует нас продолжать поиски еще меньших планет вокруг белых карликов».

Находящийся примерно в 80 световых годах от нас в созвездии Дракона WD 1856 b привлек внимание астрономов во время наблюдения транзита космическим телескопом NASA TESS. Чтобы подтвердить, что новый объект не звезда, а планета, действительно вращающаяся вокруг белого карлика, ученые исследовали его инфракрасное излучение с помощью космического телескопа Spitzer. Планета оказалась чрезвычайно холодной — верхний предел температуры для нее составил 17 °C, что сравнимо со средней температурой Земли. Авторы статьи полагают, что этот газовый гигант, скорее всего, был притянут гравитацией белого карлика спустя некоторое время после того, как звезда перестала быть красным гигантом, иначе WD 1856 b вряд ли удалось бы уцелеть.
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Наука и техника , Наука , NASA
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