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GoPro сделала экшн-камеру с разрешением 5K 

Популярная механика и ещё 7 1 час назад
GoPro сделала экшн-камеру с разрешением 5K
Фото: GoPro
Новое устройство GoPro Hero 9 было представлено на официальном сайте компании без всяких анонсов. Камера получила ряд новых функций и стала технологичней.
Менее чем через год после премьеры экшн-камер GoPro Max и GoPro Hero 8 Black американский производитель популярных устройств представил новую модель GoPro Hero 9, которая стала технологичней и совершенней своего предшественника.
Отличить новую модель проще всего по экранам — спереди вместо монохромного дисплея появился цветной, а диагональ основного экрана увеличилась. Разрешение сенсора выросло до 24 Мп, что позволяет делать фотографии 20 Мп и записывать видео 5K 30 к/с, 4K 60 к/с или 1080p 240 к/с, а также появилась возможность менять объективы.
Для лучшего качества изображения усовершенствована электронная стабилизация HyperSmooth 3.0, а чтобы GoPro работала дольше, аккумулятор увеличен до 1720 мА·ч — по заявлению производителя, это на треть увеличило время работы камеры. Чтобы не пропустить ничего важного, ещё до нажатия кнопки записи камера записывает предшествующие этому моменту 30 секунд. Кроме того, Hero 9 записывает 1,5 секунды до и после фотографии, чтобы можно было выбрать лучший кадр.
Появилась возможность устанавливать таймер для начала записи и определять длительность итогового видеоролика, по достижении которой GoPro автоматически прекратит запись. По-прежнему поддерживаются дополнительные аксессуары — можно подключить внешний микрофон, дополнительный свет или экран, а также установить камеру на штатив, поскольку GoPro Hero 9 также может вести прямые онлайн-трансляции.
В США новинка уже поступила в продажу по цене от $499, что на $50 больше, чем GoPro Hero 8. В России устройство будет стоить порядка 42,5 тысяч рублей.
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Наука и техника , Гаджеты
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