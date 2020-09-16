Не все викинги были скандинавами

Ирландию, Международная команда исследователей — в том числе и российских —провела крупнейший в истории генетический анализ останков викингов. С его помощью они выяснили, что в их число могли входить и представители нескандинавских народов, а на самих скандинавов влияли гены из Азии и Южной Европы. Также ученые реконструировали основные маршруты плаваний и узнали, что норвежцы плавали в Шотландию Исландию и Гренландию, датчане — в Англию , а шведы — в страны Балтии. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Фото: CM Dixon/Getty Images CM Dixon/Getty Images

В VIII веке в средневековой Европе началась новая эпоха — начались походы викингов. Они продолжались до середины XI века. Викинги оказали огромное влияние на всю Европу. Скандинавы захватили значительную часть Англии, основали свое государство на Сицилии , поселились во Франции и, как считается, первый известный русский князь — Рюрик — также был викингом. Даже в Византии существовала варяжская гвардия, где служили выходцы из Скандинавии. Можно говорить о том, что викинги посетили все уголки Европы и Средиземноморья. И за время своих путешествий они могли смешиваться с местными жителями.

Ученые секвенировали из зубов и костей геномы 442 мужчин, женщин и детей, живших в период от бронзового века (около 2400 года до н.э.) до раннего Нового времени (около 1600 года). Материалы для исследования они нашли в древних захоронениях как в Скандинавии, так и в регионах экспансии викингов (в том числе и России). Например, ученые проанализировали захоронения на Оркнейских островах в Шотландии. И там они обнаружили, что погребенные как викинги люди генетически викингами не были. Ученые пришли к выводу, что понятие «викинг» не синонимично понятию «скандинав». Например кельтский народ пиктов, живший в Шотландии, стал «викингским», хотя генетически они могли не смешиваться со скандинавами.

«Скандинавы основали торговые поселения на огромных территориях — от Америки до Азии. Они распространяли свои технологии, язык, верования и обычаи, а также создавали новые социально-политические структуры. И наши результаты показывают, что к викингам относились не только люди со скандинавским генетическим происхождением. Два скелета с Оркнейских островов, которые были похоронены в типичных для викингов могилах с мечами викингов, генетически похожи на современных ирландцев и шотландцев. Они могут оказаться самыми ранними пиктовскими геномами из изученных», — рассказал один из авторов работы, археолог из музея Месгаард в Дании Сорен Синдбек.

При этом ученые обнаружили, что и викинги из Скандинавии не являются чистокровными скандинавами. В их геноме исследователи нашли следы народов, обитавших в Южной Европе и даже Азии. По словам ученых, это подтверждает, что в эпоху викингов продолжалось активное смешивание народов.

Также ученые смогли реконструировать маршруты викингов. Они показали, что средневековые норвежцы плавали в Ирландию, Исландию, Шотландию и Гренландию, датчане — в Англию, а шведы предпочитали страны Балтии. Также исследователи предположили, что в экспедиции викингов состояни из близких родственников, так как они обнаружили в захоронении в Эстонии четырех братьев-шведов, погибших в один день. А другие люди в этой могиле также были генетически близкородственны. По словам ученых, это позволяет предположить, что они все родом из одного поселения в Швеции.