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Не все викинги были скандинавами

Индикаториещё 1
47 минут назад
Международная команда исследователей — в том числе и российских —провела крупнейший в истории генетический анализ останков викингов. С его помощью они выяснили, что в их число могли входить и представители нескандинавских народов, а на самих скандинавов влияли гены из Азии и Южной Европы. Также ученые реконструировали основные маршруты плаваний и узнали, что норвежцы плавали в Шотландию, Ирландию, Исландию и Гренландию, датчане — в Англию, а шведы — в страны Балтии. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Не все викинги были скандинавами
Фото: CM Dixon/Getty ImagesCM Dixon/Getty Images
В VIII веке в средневековой Европе началась новая эпоха — начались походы викингов. Они продолжались до середины XI века. Викинги оказали огромное влияние на всю Европу. Скандинавы захватили значительную часть Англии, основали свое государство на Сицилии, поселились во Франции и, как считается, первый известный русский князь — Рюрик — также был викингом. Даже в Византии существовала варяжская гвардия, где служили выходцы из Скандинавии. Можно говорить о том, что викинги посетили все уголки Европы и Средиземноморья. И за время своих путешествий они могли смешиваться с местными жителями.
Ученые секвенировали из зубов и костей геномы 442 мужчин, женщин и детей, живших в период от бронзового века (около 2400 года до н.э.) до раннего Нового времени (около 1600 года). Материалы для исследования они нашли в древних захоронениях как в Скандинавии, так и в регионах экспансии викингов (в том числе и России). Например, ученые проанализировали захоронения на Оркнейских островах в Шотландии. И там они обнаружили, что погребенные как викинги люди генетически викингами не были. Ученые пришли к выводу, что понятие «викинг» не синонимично понятию «скандинав». Например кельтский народ пиктов, живший в Шотландии, стал «викингским», хотя генетически они могли не смешиваться со скандинавами.
«Скандинавы основали торговые поселения на огромных территориях — от Америки до Азии. Они распространяли свои технологии, язык, верования и обычаи, а также создавали новые социально-политические структуры. И наши результаты показывают, что к викингам относились не только люди со скандинавским генетическим происхождением. Два скелета с Оркнейских островов, которые были похоронены в типичных для викингов могилах с мечами викингов, генетически похожи на современных ирландцев и шотландцев. Они могут оказаться самыми ранними пиктовскими геномами из изученных», — рассказал один из авторов работы, археолог из музея Месгаард в Дании Сорен Синдбек.
При этом ученые обнаружили, что и викинги из Скандинавии не являются чистокровными скандинавами. В их геноме исследователи нашли следы народов, обитавших в Южной Европе и даже Азии. По словам ученых, это подтверждает, что в эпоху викингов продолжалось активное смешивание народов.
Также ученые смогли реконструировать маршруты викингов. Они показали, что средневековые норвежцы плавали в Ирландию, Исландию, Шотландию и Гренландию, датчане — в Англию, а шведы предпочитали страны Балтии. Также исследователи предположили, что в экспедиции викингов состояни из близких родственников, так как они обнаружили в захоронении в Эстонии четырех братьев-шведов, погибших в один день. А другие люди в этой могиле также были генетически близкородственны. По словам ученых, это позволяет предположить, что они все родом из одного поселения в Швеции.
«Изученные геномы викингов позволяют нам понять, как происходил естественный отбор до, во время и после перемещений викингов по Европе. Этот отбор влиял на гены, связанные с иммунитетом, пигментацией и метаболизмом. Благодаря результатам нашего исследования, уже сегодня мы можем начать реконструировать внешний вид древних викингов и сравнивать их с современными скандинавами», — объяснил один из авторов работы, сотрудник Центра геогенетики Копенгагенского университета Фернандо Расимо.
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