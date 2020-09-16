Найден необычный источник радиосигналов из космоса 

Международная группа астрономов обнаружила необычный источник космических радиосигналов в скоплении галактик A2384. Результаты исследования опубликованы в препринте статьи на сайте arXiv.org.

A2384 удалено от Земли на расстояние 1,2 миллиарда световых лет. Масса скопления достигает 261 триллиона масс Солнца. Оно состоит из двух компонентов — A2384 (N) и A2384 (S), между которыми протянулась рентгеновская нить длиной около 2,2 миллиона световых лет. Радиореликт был найден на краю скопления, в нижней части A2384 (S). Его размеры составляют примерно 2,7 на 0,86 миллиона световых лет.

Астрономы полагают, что радиореликт является результатом распространения ударной волны при прохождении маломассивного скопления A2384 (S) через массивное скопление A2384 (N).

Ранее исследователи нашли неизвестные радиореликты при наблюдениях с помощью австралийского радиоинтерферометра ASKAP на частоте 943 мегагерц. Они располагаются на расстоянии около 2,77 и 2,61 миллиона световых лет от центра скопления SPT-CL J2032−5627, которое, в свою очередь, удалено от Земли на 3,7 миллиарда световых лет.