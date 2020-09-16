Ученые нашли древнейшую сперму

Самых древних сперматозоидов возрастом 100 млн лет обнаружила международная группа исследователей во главе со специалистами из Китайской академии наук . Находку они описали в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Исследователи обнаружили в образце янтаря из Мьянмы 39 окаменелостей остракод — мелких ракообразных с двустворчатой раковиной. Их внимание привлекла одна из самок, в репродуктивных органах которой они обнаружили сперматозоиды. Судя по состоянию репродуктивных органов, самка увязла в смоле практически сразу после спаривания.

Находки окаменелых сперматозоидов крайне редки, так как мягкие ткани, как правило, не сохраняются в отложениях. Но в данном случае янтарь позволил им сохраниться до наших дней. На данный момент это самые древние найденные сперматозоиды — предыдущие, принадлежавшие одному виду червей, были в два раза "моложе".

Разделить сперматозоиды и исследовать их отдельно возможности нет, отмечают авторы работы. Но, по их подсчетам, длина сперматозоида составляла около 0,2 мм — до трети длины тела взрослого остракода. В то время как большинство видов животных производят большое количество маленьких сперматозоидов, у некоторых, таких как остракоды или дрозофилы, образуется немного крупных. Так, находка стала еще и самым крупным известным образцом сперматозоидов.