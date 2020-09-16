Назван срок полета атомного космобуксира «Нуклон»

Госкорпорация «Роскосмос» намерена до конца 2020 года подписать контракт на разработку комплекса «Нуклон», включающего в себя космический буксир с атомным реактором на борту. В 2030 году он должен отправиться в полёт к одному из спутников Юпитера, рассказал исполнительный директор корпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Контракт на аванпроект по космическому комплексу «Нуклон» будет заключён к концу этого года. Космический буксир с атомным реактором из состава данного комплекса будет использоваться для полётов к дальним планетам Солнечной системы, его первая миссия запланирована на 2030 год, — цитирует Блошенко ТАСС.

При этом представитель Роскосмоса отметил, что полёт будет полноценным, а не тестовым стартом с «чёрным ящиком». Так, согласно замыслу, в 2030 году буксир состыкуется в космосе с модулем полезной нагрузки и направится к Луне для зондирования, при этом он оставит на орбите спутника Земли научно-исследовательский спутник. На втором этапе связка космического буксира и модуля полезной нагрузки полетит к Венере, причём по пути, возможно, протестирует дозаправку буксира газом ксенон.

У самой Венеры от модуля полезной нагрузки также отделится исследовательский спутник, а сам буксир с оставшейся научной аппаратурой совершит гравитационный манёвр и перейдёт к осуществлению третьего этапа миссии по перелёту к конечной точке — спутнику Юпитера и его исследованию, — добавил представитель Роскосмоса.

Космический буксир — это транспортно-энергетический модуль с открытой архитектурой. Он будет способен вырабатывать энергию за счет ядерного реактора мегаваттного класса и перевозить различные полезные нагрузки. Блошенко отметил, что, для сравнения, МКС с помощью своих солнечных батарей вырабатывает не более 60 киловатт энергии.