В настоящее время Минобороны России получает изображения земной поверхности высокого разрешения при помощи двух устаревающих спутников «Персона», пишет в LiveJournal блог bmpd, ссылаясь на исследование аналитика Барта Хендрикса, опубликованное в американском журнале The Space Review.

В публикации сообщается, что оба космических аппарата, разработанных и произведенных самарским Ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс», после преодоления серьезных проблем во время начальных испытаний на орбите «функционируют нормально». Между тем, «нет никакой гарантии, что они будут продолжать работать» до готовности спутников нового поколения «Раздан», над которыми работают в том же РКЦ.

По словам Хендрикса, на период времени, пока не будет готов «Раздан», Минобороны приняло решение разработать более простой тип спутника-шпиона («Разбег»). В публикации издания говорится, что вероятный экспериментальный предшественник «Разбега» (ЭMKA / «Космос-2525») — проекта корпорации ВНИИЭМ — «достиг стартовой площадки всего через 2,5 года после начала разработки».

Между тем, как уверяет Хендрикс, разрешение, предлагаемое «Разбегом», не соответствует таковому у «Раздана».

«Еще больше усложняет ситуацию то, что в настоящее время у России нет спутников для получения радиолокационных изображений (ни гражданских, ни военных), способных видеть сквозь облачный покров и проводить наблюдения в ночное время», — отмечает аналитик.

По его мнению, «нынешние возможности России в области космической разведки намного уступают таковым США и Китая. В худшем случае Министерство обороны России может даже оказаться в зависимости исключительно от изображений с более низким разрешением, полученных с российских гражданских спутников дистанционного зондирования Земли, пока его новый флот разведывательных спутников не будет готов к запуску на орбиту».

В январе 2019 года гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что российские спутники дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №2 и №3, считающиеся гражданскими версиями «Персоны», не работают из-за отказа электроники.