Колонизация Америки опустошила ее животный мир 

Международный коллектив ученых провел сравнительное исследование фауны Американских тропиков. Результаты говорят о том, что около половины видов средних и крупных млекопитающих исчезло с момента прихода на континент европейцев.

Ученые проанализировали данные исследований за последние тридцать лет, относительно млекопитающих, которые обитают в этой зоне, с теми записями, которые были сделаны в колониальную эпоху. В частности они обнаружили, что было уничтожено порядка 56% тропических млекопитающих Америки.

При этом ученые считают, что животные еще и уменьшились в размерах. По их подсчетам, если ранее 95% из них имело вес 14 килограмм и меньше, то на сегодняшний день, тот же процент млекопитающих имеет вес около четырех килограмм и менее.

Главными виновниками исчезновения видов исследователи называют вырубку леса, сельское хозяйство, чрезмерную охоту и браконьерство.