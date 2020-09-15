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Колонизация Америки опустошила ее животный мир 

Популярная механика 5 часов назад
Колонизация Америки опустошила ее животный мир
Фото: Neri Vill
Международный коллектив ученых провел сравнительное исследование фауны Американских тропиков. Результаты говорят о том, что около половины видов средних и крупных млекопитающих исчезло с момента прихода на континент европейцев.
Ученые проанализировали данные исследований за последние тридцать лет, относительно млекопитающих, которые обитают в этой зоне, с теми записями, которые были сделаны в колониальную эпоху. В частности они обнаружили, что было уничтожено порядка 56% тропических млекопитающих Америки.
При этом ученые считают, что животные еще и уменьшились в размерах. По их подсчетам, если ранее 95% из них имело вес 14 килограмм и меньше, то на сегодняшний день, тот же процент млекопитающих имеет вес около четырех килограмм и менее.
Главными виновниками исчезновения видов исследователи называют вырубку леса, сельское хозяйство, чрезмерную охоту и браконьерство.
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