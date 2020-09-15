Новые места обитания заставили шимпанзе развиваться 

Для разных популяций шимпанзе характерны свои модели поведения. Ученые выяснили, что чем сложнее и непривычнее окружающая среда для обезьян, тем разнообразнее их поведенческий набор. Посвященная результатам исследования статья опубликована в журнале Nature Communications.

Животные могут адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Для этого они вынуждены развивать свой мозг и лучше соображать, что обеспечит им поведенческую гибкость. Многие птицы и не являющиеся людьми приматы обитают в местах с изменчивым климатом, благодаря чему стали обладателями большого мозга. Человек также развил в себе уникальный уровень поведенческой гибкости, чтобы адаптироваться и выживать в изменчивых и непредсказуемых условиях окружающей среды.

Шимпанзе, один из ближайших родственников человека, также развили в себе способности к адаптации. У них встречаются разнообразные модели поведения, которые обнаруживаются в одних диких популяциях и отсутствуют в других. Это может быть использование добыча пищи или купание в водоемах и использование пещер в чрезвычайно жарких условиях. Некоторые из моделей поведения шимпанзе также свидетельствуют о социальном обучении, которые ученые считают, присущими определенным популяциям. Такая степень поведенческой изменчивости дает уникальную возможность зоологам исследовать влияние условий окружающей среды как на поведенческое, так и на культурное разнообразие внутри одного вида.

Международная команда исследователей составила базу данных, которая объединяет данные собственных исследований и сведения из научной литературы. Так они получили информацию о 144 популяциях шимпанзе и 31 модели поведения. Затем они исследовали, связано ли использование определенных моделей поведения с тремя показателями изменений их окружающей среды и места обитания: изменением количества осадков; обитанием в саванне или лесу; расстоянием от исторических лесных местообитаний, где обезьяны жили во время ледниковых периодов плейстоцена. На основе этих данных ученые выяснили, в каких условиях окружающей среды шимпанзе приобретают больше поведенческих черт.

Исследователи обнаружили, что те шимпанзе, которые живут далеко от исторических мест обитания, имеют более разнообразный поведенческий репертуар. Обезьяны саванн также имели больше разнообразия в моделях поведения, чем их лесные сородичи. Наконец, обитающие в местах с большой сезонностью выпадения осадков популяции обладают большим поведенческим репертуаром, чем обезьяны из мест стабильных погодных условий.