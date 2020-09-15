Microsoft опустит серверы под воду 

Это решение было принято в результате удачного эксперимента 2018 года, когда Microsoft погрузила целый центр обработки данных на дно Шотландского моря — 864 сервера и 27,6 петабайт хранилища оказались на глубине 36 метров. Сегодня компания сообщила, что идея подводного центра обработки данных себя оправдала.

На первый взгляд, идея размещения серверов на дне океана может показаться странной, но команда Microsoft Project Natick предположила, что это приведет к созданию более надежных и энергоэффективных центров обработки данных.

На суше центры обработки данных подвержены коррозии из-за обилия кислорода и высокой влажности, также они страдают из-за перепадов температуры. Но в водонепроницаемой капсуле с системой контроля температуры возникает гораздо меньше проблем. Идея заключается в быстром развертывании подобных центров рядом с побережьями, близ областей, где они необходимы.

Преимуществ много. Например, в Microsoft заявили, что число отказов подводного центра обработки данных составляет всего одну восьмую от количества отказов наземных центров. Данная особенность важна, учитывая сложность обслуживания отказавшего сервера на дне океана.

Следующим шагом компании станет демонстрация изъятия центра обработки данных со дна океана и его дальнейшей переработки.