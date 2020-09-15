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В Ливане раскопали древнейший винзавод Средиземноморья 

Российская Газета 39 минут назад
В Ливане раскопали древнейший винзавод Средиземноморья
Фото: Tell el-Burak Archaeological Project
Международная команда археологов при проведении раскопок на территории Ливана обнаружила 2600-летний пресс для изготовления вина, который оказался древнейшим подобным предметом, когда-либо найденным в Средиземноморье.
Подробно об открытии говорится в исследовании, опубликованном в журнале Antiquity, а коротко о нем рассказывает National Geographic. Археологи обнаружили новые доказательства того, что древние финикийцы не только активно торговали вином, но и сами производили его в промышленных масштабах.
На это указывает древнейший в Средиземноморье винный пресс, обнаруженный при проведении раскопок в местечке Телль-эль-Бурак. Оно расположено примерно в восьми километрах к югу от ливанского прибрежного города Сидон.
Исследователи раскопали там хорошо сохранившиеся остатки винного пресса, который начал использоваться, по меньшей мере, в VII веке до нашей эры. То есть его возраст составляет минимум 2600 лет, что делает его самым старым винным прессом, когда-либо найденный на финикийских землях.
Археологи также обнаружили огромное количество семян. По их мнению, это указывает на то, что виноград сюда привозили с близлежащих виноградников. Судя по всему, напиток изготавливали по технологии, которой люди пользуются до сих пор.
Виноград укладывали в большой резервуар, изготовленный из прочного гипса, и утаптывали его ногами. По оценкам ученых, из одной такой доверху наполненной "цистерны" можно было выжать порядка 4,5 тысячи литров виноградного сока.
Полученное "сусло" сливали в большой чан, а затем разливали в специальные амфоры, в которых оно хранилось до необходимой выдержки. Изготовленное вино перевозили также в больших амфорах. Примечательно, что рядом с винным прессом были обнаружены остатки четырех домов, возведенных из сырцового кирпича — строительного материала из глины и соломы, высушенного на солнце.
Ученые предполагают, что в Телль-эль-Бураке между VIII и VI веками до нашей эры могло существовать финикийское поселение. Причем не исключено, что его жители специализировались именно на производстве вина. Из исторических источников известно, что финикийское вино славилось своим качеством, и его у древних купцов-мореплавателей охотно покупали разные города и государства.

"Вино было важным товаром в финикийской торговле, — говорит один из руководителей исследовательского проекта Элен Садер, археолог из Американского университета Бейрута. — Особенно известными были финикийские вина, произведенные в регионе Сидон. Они часто упоминаются в текстах Древнего Египта".

По ее словам, удивительно, но для Ливана эта находка является очень редкой. Ранее на этой территории, несмотря на многочисленные упоминания в древних текстах, было обнаружено ничтожно малое количество свидетельств существования у финикийцев развитого виноделия. Впрочем, ученые отчасти объясняют это тем, что предыдущие археологические раскопки здесь во многом носили стихийный, порой, и случайный характер. Побережье Ливана никогда тщательно не исследовалось.
В то же время на территории Израиля, которая в древности принадлежала финикийским царствам Тир и Сидон, археологи нашли похожие поселения, специализировавшиеся на изготовлении вина.
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Наука и техника , National Geographic , Ливан
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