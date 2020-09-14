Россия и США будут вместе искать жизнь на Венере

Российско-американский зонд «Венера-Д» будет искать жизнь в атмосфере Венеры в связи с заявлением западных ученых об обнаружении там признака обитаемости планеты.

«Я думаю, что больше внимания будет привлечено к научным приборам на аэростатном зонде. У нас аэростатный зонд, который меняет высоту. В принципе микроскоп входит в состав приборов на аппарате. Это направление будет акцентировано», — поделилась ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, соруководитель российско-американской научной рабочей группы по проекту «Венера-Д» Людмила Засова, передает РИА «Новости».

Сообщается, что ученые еще будут думать над увеличением количества оборудования, чтобы повысить шансы установления факта жизни на планете.

«Если у кого-то будут суперидеи, то почему бы нет», — сказала Засова.

Напомним, ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение.