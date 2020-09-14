Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Россия и США договорились о совместном поиске жизни на Венере 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Россия и США будут вместе искать жизнь на Венере
Фото: depositphotos.com
Российско-американский зонд «Венера-Д» будет искать жизнь в атмосфере Венеры в связи с заявлением западных ученых об обнаружении там признака обитаемости планеты.

«Я думаю, что больше внимания будет привлечено к научным приборам на аэростатном зонде. У нас аэростатный зонд, который меняет высоту. В принципе микроскоп входит в состав приборов на аппарате. Это направление будет акцентировано», — поделилась ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, соруководитель российско-американской научной рабочей группы по проекту «Венера-Д» Людмила Засова, передает РИА «Новости».

Сообщается, что ученые еще будут думать над увеличением количества оборудования, чтобы повысить шансы установления факта жизни на планете.

«Если у кого-то будут суперидеи, то почему бы нет», — сказала Засова.

Напомним, ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение.
Видео дня. Кошка заплакала, прождав всю ночь видеозвонок от хозяина
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия и США договорились о совместном поиске жизни на Венере Россия и США договорились о совместном поиске жизни на Венере Российский радиолюбитель перехватил сигнал с китайского секретного космического объекта Российский радиолюбитель перехватил сигнал с китайского секретного космического объекта Российские ученые открыли подавляющую размножение коронавирусов молекулу Российские ученые открыли подавляющую размножение коронавирусов молекулу
Комментарии
Наука и техника , РАН , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаружен замедляющий время механизм
Обнаружен замедляющий время механизм
Россиянам усложнят доступ к отдыху за границей
Россиянам усложнят доступ к отдыху за границей
Начались испытания невоенного сверхзвукового самолета
Начались испытания невоенного сверхзвукового самолета
Раскрыты результаты поиска инопланетян
Раскрыты результаты поиска инопланетян
Видео
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
01:09
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
Армия
Лукашенко покинул Белоруссию
00:06
Лукашенко покинул Белоруссию
В мире
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
01:06
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
Происшествия
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
01:24
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
Происшествия
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
00:57
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение