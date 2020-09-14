Таможня США приняла OnePlus за поддельные AirPods

Американские таможенники отчитались о задержании партии поддельных AirPods, в которых пользователи соцсетей и журналисты узнали оригинальные наушники OnePlus. Служба сообщила об инциденте в своем Twitter-аккаунте.

Пользователи соцсетей и журналисты заметили, что изображенные на фотографиях аксессуары скорее похожи на гарнитуру OnePlus Buds, чем на фейковые наушники Apple. В частности, журналисты издания The Verge раскритиковали таможенников, заметив, что они с такой гордостью отчитались о задержании, «словно обнаружили подделку произведения искусства XVIII века». Под публикацией CBP в Twitter также появился комментарий от официального аккаунта OnePlus, который попросил таможенников принять меры и вернуть наушники обратно.