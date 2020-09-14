Microsoft отказали в покупке TikTok

Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, отказала Microsoft в покупке социальной сети — заявка IT-гиганта была официально отклонена. Таким образом, единственным финалистом остается корпорация Oracle , которая может стать потенциальным владельцем американского сегмента TikTok. Как сообщают СМИ, ByteDance объявит Oracle своим «надежным технологическим партнером» и передаст ему активы сервиса, однако сделка не будет выглядеть как прямая продажа.

Компания Microsoft объявила о том, что она не претендует на покупку социальной сети TikTok после того, как ее заявка была отклонена материнской компанией сервиса ByteDance, сообщает The Verge. После нескольких недель переговоров при участии Белого дома двум корпорациям так и не удалось договориться.

«ByteDance уведомил нас о том, что не продаст американский сегмент TikTok Microsoft. Мы уверены, что наше предложение было бы полезно для пользователей TikTok и соответствовало бы интересам национальной безопасности.

Мы бы приложили значительные усилия, чтобы сервис соответствовал высочайшим стандартам защищенности, конфиденциальности, онлайн-безопасности и борьбы с дезинформацией, и все эти принципы были четко изложены в нашей августовской заявке. Мы с нетерпением ждем того, как будет развиваться сервис в этих важных сферах», — говорится в официальном заявлении Microsoft.

Таким образом, у TikTok остается лишь один потенциальный покупатель в США — это компания Oracle, которая также подала заявку в ByteDance. Ранее сообщалось, что Oracle обладает весьма тесными связями с нынешним американским лидером. Так, 76-летний основатель компании Ларри Эллисон является одним из немногих открытых сторонников Дональда Трампа в Кремниевой долине. Кроме того, генеральный директор Oracle Сафра Кац в 2016 году после выборов присоединилась к переходной команде президента.

По информации Wall Street Journal, которая пока не была официально подтверждена, именно Oracle станет новым владельцем американских активов TikTok.

В скором времени компания из Китая объявит Oracle своим «надежным технологическим партнером», однако сама сделка не будет выглядеть как прямая покупка, утверждают источники издания.

Далее сделка должна быть одобрена Белым домом и Комитетом по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах.

Представитель TikTok заявил, что компания «не комментирует слухи и домыслы». В Oracle не смогли предоставить оперативный комментарий.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому TikTok будет запрещен в стране, если его не купит любая американская компания.

Причиной этому стали претензии властей к китайскому происхождению социальной сети, которая якобы может передавать личные данные американцев в КНР. При этом Трамп установил дедлайн в 45 дней. Впоследствии он был увеличен до 90 дней.

На встрече с журналистами на прошлой неделе Трамп заверил, что не собирается продлевать срок, в течение которого должна состояться продажа TikTok.

«Мы либо закроем TikTok в этой стране из-за проблем с безопасностью, либо продадим», — пообещал американский лидер.

При этом, как отметил портал Mashable, Трамп не помнит дату, к которой должна быть закрыта сделка.

Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, отказала Microsoft в покупке социальной сети — заявка IT-гиганта была официально отклонена. Таким образом, единственным финалистом остается корпорация Oracle, которая может стать потенциальным владельцем американского сегмента TikTok. Как сообщают СМИ, ByteDance объявит Oracle своим «надежным технологическим партнером» и передаст ему активы сервиса, однако сделка не будет выглядеть как прямая продажа.