Россиянин поймал сигнал с секретного объекта в космосе

Позже он обнаружил передачу данных на частоте 2280.000 мегагерц и шириной канала 4000 килогерц. По словам Пашкова, сигнал идет «достаточно стабильно, хотя иногда с перерывами». Он заключил, что секретный объект имеет систему стабилизации и может быть спутником.
Перед посадкой 5 сентября китайский корабль выпустил неизвестный объект в космосе. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки отмечает, что выпущенное изделие NORAD ID 46395 (2020-063G COSPAR ID) находится на орбите 332 километра на 348 километров с углом наклона 50,2 градуса. Предполагалось, что это может быть орбитальным отсеком корабля или блоком солнечных батарей.