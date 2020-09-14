Россиянин поймал сигнал с секретного объекта в космосе

Позже он обнаружил передачу данных на частоте 2280.000 мегагерц и шириной канала 4000 килогерц. По словам Пашкова, сигнал идет «достаточно стабильно, хотя иногда с перерывами». Он заключил, что секретный объект имеет систему стабилизации и может быть спутником.