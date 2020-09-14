В РФ отложили запуск спутника «Арктика-М»

России отложили запуск с космодрома Байконур первого спутника «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса» в понедельник, 14 сентября.

По словам собеседника агенства, точная дата запуска спутника пока не утверждена. Вместе с тем источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что старт «Арктики-М» перенесли с 9-го на 24 декабря. Спутник планируется вывести на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б».

Потребность в применении «Арктики-М» возникла, поскольку геостационарные метеорологические аппараты серии «Электро-Л» плохо просматривают полярные зоны. Когда оба спутника выйдут на орбиту, Гидрометцентр сможет непрерывно получать оперативные данные о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах.

Отправка на орбиту еще трех аппаратов «Арктика-М» были запланированы на 2023, 2024 и 2025 годы.