Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В России отложили запуск спутника для мониторинга климата Арктики 

Lenta.ru и ещё 5 58 минут назад
В РФ отложили запуск спутника «Арктика-М»
Фото: НПО им. Лавочкина
В России отложили запуск с космодрома Байконур первого спутника «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса» в понедельник, 14 сентября.
По словам собеседника агенства, точная дата запуска спутника пока не утверждена. Вместе с тем источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что старт «Арктики-М» перенесли с 9-го на 24 декабря. Спутник планируется вывести на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б».
Потребность в применении «Арктики-М» возникла, поскольку геостационарные метеорологические аппараты серии «Электро-Л» плохо просматривают полярные зоны. Когда оба спутника выйдут на орбиту, Гидрометцентр сможет непрерывно получать оперативные данные о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах.
Отправка на орбиту еще трех аппаратов «Арктика-М» были запланированы на 2023, 2024 и 2025 годы.
Видео дня. Кошка заплакала, прождав всю ночь видеозвонок от хозяина
Последние новости
Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент Лукашенко прилетел в Россию Лукашенко прилетел в Россию Лаборатории Франции и Швеции подтвердили «Новичок» в анализах Навального Лаборатории Франции и Швеции подтвердили «Новичок» в анализах Навального
Комментарии
Наука и техника , Технологии , РИА Новости , Байконур
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилась точная дата окончания «проекта» COVID-19
Появилась точная дата окончания «проекта» COVID-19
Звезда «Универа» рассмеялся после приговора суда
Звезда «Универа» рассмеялся после приговора суда
НАТО провело беспрецедентную операцию против России
НАТО провело беспрецедентную операцию против России
Ночной кошмар: что произошло в Краснодаре
Ночной кошмар: что произошло в Краснодаре
Видео
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
00:18
Последствия прорыва дамбы в Еврейской АО попали на видео
Происшествия
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
01:09
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
Армия
Лукашенко покинул Белоруссию
00:06
Лукашенко покинул Белоруссию
В мире
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
01:06
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
Происшествия
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
01:24
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
Происшествия
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
00:57
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение