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Sony объявила дату презентации PlayStation 5 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Sony объявила дату презентации PlayStation 5
Фото: PlayStation / YouTube
Презентация приставки нового поколения Sony намечена на 16 сентября. Об этом сообщается в официальном блоге PlayStation.
Посвященное выходу PlayStation 5 мероприятие состоится 16 сентября в 23:00 по Москве. Представители Sony объявили, что в эту дату компания хочет еще раз показать некоторые игры, которые будут доступны с момента официального релиза консоли и выйдут в будущем. Также в блоге говорится, что на презентации раскроют некоторые подробности PS5.
Презентация, которая состоится в онлайн-формате, рассчитана на 40 минут. Трансляция события состоится на платформах Sony на Twitch и YouTube.
В конце августа Sony открыла предзаказ на свою консоль нового поколения. Компания предложила пользователям экосистемы PS встать в виртуальную очередь, участие в которой дает право на первочередное приобретение PlayStation 5. На данный момент возможность поучаствовать в предзаказе доступна только жителям США, где, по информации инсайдеров, приставка дебютирует в первую очередь.
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Наука и техника , Москва
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