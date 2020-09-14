Sony объявила дату презентации PlayStation 5 

Презентация приставки нового поколения Sony намечена на 16 сентября. Об этом сообщается в официальном блоге PlayStation.

Посвященное выходу PlayStation 5 мероприятие состоится 16 сентября в 23:00 по Москве . Представители Sony объявили, что в эту дату компания хочет еще раз показать некоторые игры, которые будут доступны с момента официального релиза консоли и выйдут в будущем. Также в блоге говорится, что на презентации раскроют некоторые подробности PS5.

Презентация, которая состоится в онлайн-формате, рассчитана на 40 минут. Трансляция события состоится на платформах Sony на Twitch и YouTube.

В конце августа Sony открыла предзаказ на свою консоль нового поколения. Компания предложила пользователям экосистемы PS встать в виртуальную очередь, участие в которой дает право на первочередное приобретение PlayStation 5. На данный момент возможность поучаствовать в предзаказе доступна только жителям США, где, по информации инсайдеров, приставка дебютирует в первую очередь.