Ученые из Университета штата Огайо провели эксперимент, в результате которого узнали, как действует прием парацетамола на психику людей. Выяснилось, что это лекарство делает пациентов более рисковыми, сообщается на портале Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Препарат ацетаминофен, известный как парацетамол, входит в состав 600 самых распространенных лекарств в США . Более четверти населения страны принимают парацетамол каждую неделю. Обезболивание с его помощью достигается сокращением остроты чувств и снижением тревожности. Пациенты становятся более спокойными, но при этом меняется их оценка рисков.

В исследовании приняли участие 500 студентов. Половине из них давали максимальную суточную дозу парацетамола (1000 милиграм), другая половина получала плацебо. Испытуемые играли в компьютерную игру, в которой нужно надувать шар так, чтобы он не лопнул. Те, кто принимал парацетамол, вели себя более рискованно: накачивали его слишком сильно. А участники эксперимента, которым давали плацебо, были более осторожны.

Также с теми, кто получал парацетамол, работали психологи. Они выяснили, что у подопытных практически пропал страх перед прыжками с высоты, глубоким погружением в воду и другими рискованными действиями. Специалисты пришли к выводу, что из-за лекарства у них изменилась критическая оценка ситуации.

В 2017 году ученые выяснили, что пиво в некоторых случаях способно заменить парацетамол в качестве обезболивающего средства. В 2019 году британские ученые заявили, что употребление парацетамола женщинами во время беременности может привести к рассеянному вниманию и гиперактивности у их детей.