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«ВКонтакте» нашла способ обойти блокировку на Украине

ТК «Звезда»
2 часа назад
В мае президент страны Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов до 2023 года.
«ВКонтакте» нашла способ обойти блокировку на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Российская социальная сеть «ВКонтакте» нашла способ обойти блокировку на Украине.
Украинские разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему им можно пользоваться без ограничений и специальных программ для их обхода.
«Между вами и мессенджером, музыкой, играми и многими другими сервисами больше нет препятствий – пользуйтесь VK без VPN», - сказано в записи на странице сообщества «VK Украина».
Напомним, власти Украины в мае 2017 года на три года запретили доступ к российским социальным сетям («ВКонтакте», «Одноклассники», «Mail.ru») на три года. В мае Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым продлил запрет российских сайтов еще на три года.
Наука и техника,Владимир Зеленский,Mail.ru Group,Украина,
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