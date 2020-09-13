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В России раскрыли главные сложности при создании вакцины от COVID 

Ura.Ru 46 минут назад
Раскрыты сложности создания вакцины от COVID-19
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
При разработке западных вакцин от коронавируса, в отличие от российских аналогов, ориентир делается исключительно на новые, не доказавшие свою эффективность платформы. Тогда как отечественный препарат создается на основе проверенных аденовирусных векторов человека. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«В США и Западной Европе на проверенную платформу аденовирусных векторов человека приходится лишь 15% от общего объема закупленных вакцин», — цитирует Дмитриева РБК. По его словам, российские ученые неоднократно предупреждали западных коллег о рисках, связанных с применением в разработке вакцины новых непроверенных технологий и платформ.

Аденовирусная платформа предполагает использование при разработке вакцины убитых, или ослабленных вирусов. Однако, часть компаний занимаются разработкой препарата на основе матричной РНК — чистого генетического материала возбудителя, который при попадании в организм сам начинает воспроизводить элементы вируса. Эффективность такой платформы, по мнению Дмитриева не доказана, так как нет исследований, как данные технологии в долгосрочной перспективе влияют на человека.
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Наука и техника , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций , США
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