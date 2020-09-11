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Начались испытания нового невоенного сверхзвукового самолета 

Ferra.ru 1 час назад
Начались испытания невоенного сверхзвукового самолета
Фото: Ferra.ru
Как стало известно, компанией Aerion Supersonic были начаты испытания нового невоенного сверхзвукового самолета. Первый полет перспективного бизнес-джета может состояться уже в 2025 году.
Проект воздушного транспорта носит название AS2. Прямо сейчас специалисты Aerion Supersonic проводят тесты самолета во Франции при участии центра аэрокосмических исследований ONERA. Благодаря данным тестам, инженеры авиастроительной компании смогут имитировать скорость полета М=3. В свою очередь это позволит им оценить такие параметры воздушного судна, как аэродинамическое качество и поведение самолета при разных режимах полета.
”Некоторые аспекты конструкции самолета по-прежнему трудно полностью смоделировать виртуально, так что они все еще требуют проверки в аэродинамической трубе. Мы работаем с лучшими в мире разработчиками моделей аэродинамических труб и мировыми лидерами в области технологий аэродинамических труб, чтобы подтвердить наши виртуальные открытия и убедиться, что конструкция AS2 превосходит ожидания”, — отметил представитель Aerion Supersonic.
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Наука и техника , Армия
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