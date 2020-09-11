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Ученые объяснили, почему похожие на людей роботы вызывают ужас 

Москва24 1 час назад
Ученые объяснили, почему роботы-гуманоиды вызывают ужас
Фото: depositphotos.com