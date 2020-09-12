Космонавты выйдут в космос из нового модуля МКС

Представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил РИА Новости, что следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции, планирующийся до конца 2020 года, будет впервые выполнен из нового модуля.
«До конца 2020 года планируется выход из МИМ-2 (модуль «Поиск») — впервые в истории, что обусловлено характером работ, которые космонавты будут выполнять при внекорабельной деятельности», — заявил он.
В конце июня сообщалось, что астронавты NASA Крис Кэссиди и Боб Бенкен вернулись на МКС по завершении планового выхода в открытый космос.