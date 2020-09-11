Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео 

Сингапурские ученые создали маску, способную определять симптомы коронавируса. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Подъём».

Разработчики встроили в индивидуальное средство защиты специальные датчики, которые проводят сбор и анализ данных о состоянии здоровья носителя маски. Каждые полчаса датчики фиксируют пульс, температуру тела, давление и уровень кислорода человека, все сведения передаются на мобильное приложение.

При этом механизм можно переставить на другую маску, а также подвергать контакту с водой.