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Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Сингапурские ученые создали маску, способную определять симптомы коронавируса. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Подъём».
Разработчики встроили в индивидуальное средство защиты специальные датчики, которые проводят сбор и анализ данных о состоянии здоровья носителя маски. Каждые полчаса датчики фиксируют пульс, температуру тела, давление и уровень кислорода человека, все сведения передаются на мобильное приложение.
При этом механизм можно переставить на другую маску, а также подвергать контакту с водой.
Наука и техника , Видео
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