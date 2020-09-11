NASA ищет «частников» для добычи грунта с Луны

Американское космическое агентство вышло с заказом по «лунной программе». НАСА ищет частную компанию, которая сможет доставить грунт с Луны.
Ситуация названа прецедентом. Но этот прецедент юридический. Он дает стимул для развития программ освоения космоса частными компаниями. Они смогут собирать сбором и продажей материалов из космоса.
«Агентство теперь покупает лунный грунт у коммерческого поставщика. Пришло время установить нормативную определенность для добычи и торговли космическими ресурсами», — сообщил администратор НАСА Джим Бриденстайн: «Сбор лунного материала станет частью программы развития технологий, которая поможет астронавтам жить за пределами Земли для пилотируемых миссий в будущем на Луну или в другое место».
У космического агентства уже есть программа, в которой задействованы контракты с рядом компаний. Они участвуют в научных экспериментах. В рамках нынешней инициативы разрабатываются правила для работы частных компаний в космосе. А ту же самую Луну уже сравнивают с океаном. Там добывают рыбу. В космосе будут добывать грунт.