NASA ищет «частников» для добычи грунта с Луны

«Агентство теперь покупает лунный грунт у коммерческого поставщика. Пришло время установить нормативную определенность для добычи и торговли космическими ресурсами», — сообщил администратор НАСА Джим Бриденстайн: «Сбор лунного материала станет частью программы развития технологий, которая поможет астронавтам жить за пределами Земли для пилотируемых миссий в будущем на Луну или в другое место».