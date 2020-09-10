Сел на аэродроме: секретный космолет увидели с орбиты

Секретный китайский космолет удалось заметить после посадки на аэродроме. Это не оставило у экспертов сомнений в том, что Пекин впервые испытал уменьшенную копию «Бурана» и американских шаттлов.

История с загадочным многоразовым китайским аппаратом, который был запущен в космос в минувшую пятницу и спустя два дня приземлился, получает все новые подробности, а версия с шаттлом — неожиданные подтверждения.

И несмотря на продолжающийся информационный вакуум, окружающий этот пуск со стороны китайских властей, пролить свет удалось благодаря не им, а коммерческому спутнику, разглядевшему предполагаемое место посадки.

Об успешном запуске загадочного многоразового аппарата в космос китайские власти сообщили в минувшую пятницу. Из лаконичного сообщения агентства «Синьхуа» следовало лишь, что запуск осуществлен ракетой «Чанчжэн 2F» с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны в автономном районе Внутренняя Монголия

Следующее сообщение, отмечавшее полный успех экспериментального полета, пришло спустя два дня.

«Многоразовый космический аппарат, успешно запущенный Китаем с космодрома Цзюцюань, успешно вернулся на место запланированной посадки 6 сентября после двухдневного полета на орбите, — говорилось в сообщении. — Полный успех этого эксперимента знаменует собой прорыв в китайских исследованиях космических аппаратов многократного использования».

Главная интрига — является ли аппарат крылатым, способным по-самолетному совершать посадку на аэродроме в заданном районе Земли, или же это многоразовая возвращаемая капсула, которая приземляется, как российский «Союз» или американский корабль Dragon.

Ведь в первом случае Китай становится третьей после США России (СССР) космической державой, успешно испытавшей возвращаемый крылатый космоплан по типу советского «Бурана» или американского челнока Space Shuttle.

Как ранее предполагали эксперты по китайской космической программе, речь, скорее всего, идет именно о космоплане, но размером не с пилотируемый «Буран» или шаттл, а скорее похожем на американский военный челнок X-37B, напоминающий уменьшенную копию знаменитых шаттлов.

По имеющимся данным Космического командования США, аппарат летал двое суток по орбите с параметрами 331 на 347 километров и наклонением 50 градусов. Эксперты пришли к выводу, что экспериментальный аппарат совершил посадку в воскресенье в районе пустыни Такла-Макан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая — на авиабазе вблизи ядерного полигона у озера на берегу озера Лобнор.

При этом незадолго до посадки в космосе от спутника отделился другой объект. На эту же авибазу указал голландский наблюдатель, специализирующийся на отслеживании околоземных объектов, Марко Лангбрук.

Авиабаза состоит из трех посадочных полос длиной пять километров, образующих равносторонний треугольник.

«Одна из них параллельна траектории космического корабля», — уточнил он.

И вот, спустя почти неделю после запуска пришло независимое подтверждение правильности высказанных догадок. На фотографии, которую сделал спутник частной американской компании Planet Labs, запечатлена та самая треугольная авиабаза вскоре после предполагаемого приземления космического аппарата.

И хотя разрешение снимка оставляет желать лучшего, при увеличении виден некий темный объект, остановившийся почти посередине длинной, пятикилометровой посадочной полосы — той самой, которая параллельна его орбите. Кроме того, на снимке видно несколько вспомогательных автомобилей, подъехавших к нему и выстроившихся в ряд неподалеку.

Снимок с пролетающего спутника был сделан в 10:11 местного времени, спустя несколько минут после предполагаемого приземления.

«Эти несколько маленьких точек о многом говорят», — заявил американский астроном Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, который отслеживает орбиты околоземных объектов.

По его словам, этот снимок вкупе с другими свидетельствами, такими как орбита и время посадки, без сомнения указывают на то, что Китай впервые испытал небольшой беспилотный крылатый возвращаемый аппарат.

«Вся эта информация соответствует тому, что это было испытание чего-то, возможно космоплана, который вернулся при помощи крыльев и сел на аэродроме», — пояснил Макдауэлл изданию NPR.

Эксперты задаются вопросом, для каких целей Китаю необходим такой аппарат.

«Это интересный вопрос, — считает Брайан Уиден эксперт по вопросам космической безопасности некоммерческой организации Secure World Foundation, выступающей за мирное использование космоса. — В действительности мы даже не знаем, зачем американским военным такой космоплан».

По его предположению, США используют свой X-37 для испытаний новых сенсоров и других систем в космосе.

«Если вы можете запустить подобную технологию в космос, скажем, в качестве полезной нагрузки на многоразовом космоплане, это дает вам лучшее понимание того, как она может вести себя», — поясняет эксперт.

По мнению Макдауэлла, подобные корабли, входящие в атмосферу с первой космической скоростью, могут быть частью новейшего сверхзвукового оружия. Однако он полагает, что мотивация китайцев куда проще — просто повторить то, что есть у США.