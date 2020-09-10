Китай выпустил неизвестный объект в космос

Секретный китайский «экспериментальный космический корабль многоразового использования», в сентябре запущенный в космос и в том же месяце вернувшийся обратно на Землю, находясь на околоземной орбите, выпустил в космос объект неизвестного происхождения, сообщает SpaceNews.

Американское издание, ссылаясь на данные трекера, использующего данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, отмечает, что выпущенное изделие NORAD ID 46395 (2020-063G COSPAR ID) находится на орбите 332 километра на 348 километров с углом наклона 50,2 градуса. Объект неизвестно происхождения, вероятнее всего, был сброшен 5 сентября в момент времени, предшествующий двум полным оборотам «экспериментального космического корабля многоразового использования» перед началом спуска последнего на Землю.

Ранее SpaceNews напоминало, что в 2017 году Китай заявлял о планах испытать в 2020 году космический корабль, являющийся аналогом мини-шаттла X-37B Военно-воздушных сил (ВВС) США. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин последний связывал с оружием массового уничтожения. «Мы, соответственно, будем избегать каких-то публичных заявлений, но при этом прекрасно понимаем, что такое может быть, и вполне вероятно, что оружие массового уничтожения, если, не дай бог, оно будет размещено в космосе, может планировать сверху», — говорил менеджер в октябре 2018 года.

В мае американское издание The Drive, ссылаясь на инженера Пола Джаффе из Научно-исследовательской лаборатории Военно-морских сил (ВМС), отметило, что тестируемая в ходе текущей миссии X-37B технология предназначена для обеспечения практически неограниченного срока службы беспилотных летательных аппаратов.

В мае 2016 года опрошенные сайтом Space.com эксперты заявили, что мини-шаттл X-37B предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а одной из его целей является проверка экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.