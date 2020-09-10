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Российские лазеры для показа рекламы из космоса прошли испытания 

Мир24 и ещё 3 7 минут назад
В России испытали лазеры для показа рекламы из космоса
Фото: NASA / Автор не известен
Российские специалисты завершили испытания блока лазеров для космических аппаратов, при помощи которых можно будет транслировать рекламу из космоса. Техника прошла тестирования в стратосфере, пишет ТАСС.
В компании-разработчике Avant Space сообщили, что блок был запущен в стратосферу на высоту порядка 30 километров. В этих приближенных к космическим условиях был подтвержден проектный уровень мощности источника света. Все расчеты подтвердились в результате опытного эксперимента.

«Будущее искусственное созвездие из спутников станет самой яркой звездой на ночном небе, сопоставимой с яркостью Венеры», — отметили в пресс-службе разработчика.

Представители компании добавили, что свечение лазеров не помешает наблюдениям астрономов. Их будут включать только во время полетов над мегаполисами планеты, а фокусировка будет настроена таким образом, что свет не покинет пределы городов. Рекламные созвездия можно будет находить при помощи специального мобильного приложения, которое находится в стадии разработки.
В феврале сообщалось, что первые два микроспутника с лазерными блоками для создания космических посланий отправятся на орбиту в 2022 году.
В марте 2018 года российские ученые при помощи лазера уничтожили потенциально опасный астероид. Осенью того же года американские специалисты предложили наладить контакт с инопланетянами при помощи лазерных сигналов.
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Наука и техника , ИТАР-ТАСС
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